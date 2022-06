AEW Dynamite: Schock-Attacke von Christian Cage auf Luke-Perry-Sohn Jungle Boy

Jungle Boy erlebt bei AEW Dynamite einen schwarzen Abend und wird von Legende Christian Cage verraten. Chris Jerichos „Sports-Entertainer“-Bündnis wächst an.

Es war auch nicht die einzige Überraschung, die AEW bei dem Spezialevent „Road Rager“ eineinhalb Wochen vor dem neuen Pay Per View Forbidden Door auspackte; Es gab auch das Comeback des zuletzt verletzten Publikumslieblings Orange Cassidy - und gleich mehrere Verstärkungen für Chris Jerichos Jericho Appreciation Society.

Christian Cage wendet sich gegen Jungle Boy

Jungle Boy und Partner Luchasaurus trafen im Main Event der Show in einem Ladder Match auf die Young Bucks Nick und Matt Jackson - die ebenfalls eingeplanten Matt und Jeff Hardy wurden nach Jeffs Verhaftung und Suspendierung wegen dessen 2,9-Promille-Fahrt aus dem Match genommen.

Der langjährige Partner von WWE Hall of Famer Edge - der einst mit diesem und den Hardys das Konzept des Leitermatchs geprägt hatte - schien Jungle Boy zu trösten, ging dann aber vor den Augen von dessen Mutter und Schwester auf ihn los. Höhepunkt der Attacke: der gefürchtete Doppel-Stuhlschlag „Conchairto“ gegen Jungle Boys Kopf.

Wer aufmerksam hingeschaut hat, hatte gemerkt, dass sich diese Entwicklung lange angebahnt hatte: Cage - der tatsächlich auch hinter den Kulissen zu einem wichtigen Ratgeber von Jungle Boy geworden ist - deutete vor der Kamera zuletzt immer wieder seine Unzufriedenheit mit der Entwicklung seines Schützlings an, der ihm zu oft verlor und sich zu oft als vermeintlich „weich“ gezeigt hatte.

Nun ist offensichtlich eine Fehde gegen 48 Jahre alten, aber wie Edge noch immer in starker Form befindlichen Veteran - von vielen Wrestler-Kollegen als einer der „smartesten“ Wrestler der Szene bewundert - der nächste Schritt für den 25-jährigen Jungle Boy.

Sammy Guevara wendet sich wieder Chris Jericho zu

Zu Beginn der Show traf Jericho in einem „Hair vs. Hair Match“ auf seinen früheren Partner Ortiz. Jericho gewann den Kampf, in dem beide ihre Haare aufs Spiel setzten, nach einem Eingriff, hinter dem scheinbar der maskierte Fuego del Sol steckte.