Final Four in Köln: Entscheidung über Verlängerung "sehr bald"

Seit 2010 wird das CL-Finale in Köln ausgespielt © FIRO/FIRO/SID

EHF-Präsident Michael Wiederer kündigt eine zeitnahe Entscheidung über den zukünftigen Standort des Champions-League-Finals im Handball an. Bleibt es in Köln?

„Sehr bald wird es so weit sein, dass wir eine Aussage über den Standort für die Jahre 2025 und 2026 treffen können“, sagte der Chef der Europäischen Handball-Föderation (EHF) auf SID-Anfrage.

Seit 2010 wird der Sieger der Königsklasse in Köln im Rahmen eines Finalturniers mit vier Mannschaften ausgespielt. Ab dem kommenden Jahr findet in der Domstadt außerdem das von der Handball Bundesliga (HBL) veranstaltete Final Four um den DHB-Pokal statt. Der Vertrag zwischen EHF und der Stadt läuft 2024 aus.