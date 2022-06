Fußball-WM: Hotel-Not! Fans sollen in Zelten untergebracht werden

Während der WM in Kater werden Hunderttausende Fans erwartet. Um alle Menschen unter bringen zu können, haben die Organisatoren eine skurrile Idee.

In Zelten und durch „Luftbrücken“ in befreundete Nachbarländern sollen Tausende von Fußball-Fans während der Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) eine Unterkunft finden können.