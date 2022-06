FC Bayern: Roca vor Abschied - diese Reservisten dürfen noch gehen

Nächster Bayern-Transfer in München

Marc Roca verlässt den FC Bayern - voraussichtlich in Richtung Leeds. SPORT1 verrät, welche Reservisten neben dem Spanier noch wechseln dürfen.

Die Kaderplaner Hasan Salihamidzic und Marco Neppe wollen, dass die Mannschaft 2022/23 so schnell wie möglich steht. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Das bedeutet nicht nur, Neuverstärkungen an Land zu ziehen, sondern auch Spieler zu verkaufen, auf die Trainer Julian Nagelsmann nicht (mehr) oder kaum noch baut.

Mit Marc Roca wechselt ein Bankdrücker aller Voraussicht nach zu Leeds United. Nach SPORT1 -Informationen sind sich die Vereine weitgehend einig , der defensive Mittelfeldspieler muss allerdings noch sein finales Okay geben.

Bouna Sarr (30/Vertrag bis 2024)

Problem nur: Die bisherigen Interessenten aus Frankreich, Italien und der Türkei wollen Sarr allesamt nicht die 2,5 Millionen Euro zahlen, die er in München pro Saison verdient.

Am Ende muss der Senegalese entscheiden, was ihm wichtiger ist: viel zu spielen oder viel zu verdienen. Beides in Kombination ist aktuell schwierig. SPORT1 weiß: Nagelsmann plant komplett ohne ihn. Bleibt Sarr, könnte er zum Dauer-Tribünengast werden.