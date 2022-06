FC Barcelona: Legende muss gehen! Dani Alves erhält keinen neuen Vertrag

Dani Alves erhält beim FC Barcelona keinen neuen Vertrag und wird den Verein deshalb am Monatsende zum zweiten Mal verlassen.

„Ich möchte mich auch bei allen Mitarbeitern bedanken, die mir die Möglichkeit gegeben haben, zu diesem Club zurückzukehren und dieses wunderbare Trikot wieder tragen zu können. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin“, schrieb der Rechtsverteidiger in seinem Abschiedspost.

Insgesamt 407 Mal trug Alves das Trikot der Katalanen. Nach seiner Rückkehr gelang dem 39-Jährigen immerhin noch ein Treffer sowie drei Vorlagen in 16 Spielen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Ein Karriereende in diesem Sommer schwebt Alves trotz seines fortgeschrittenen Alters nicht vor. Stattdessen hält er nach einem neuen Verein Ausschau und will bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar dabei sein. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)