Anzeige

NHL: Nico Sturm im Stanley-Cup-Finale! Deutscher Trumpf bei Colorado Avalanche Wird er zur deutschen NHL-Legende?

Brutal ausgeknockt! Prügel-Attacke unter Fans schockiert die USA

SID

Nico Sturm steht als achter Deutscher im Finale um den Stanley Cup. Bei den Colorado Avalanche hat er einen legendären deutschen Vorgänger.

Live hat Nico Sturm das Tor von Uwe Krupp natürlich nicht gesehen. „Dafür war ich noch ein bisschen zu jung“, sagt der Eishockey-Profi im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Als sein Landsmann am 10. Juni 1996 die Colorado Avalanche in der dritten Verlängerung zum ersten Stanley-Cup-Triumph schoss, war der Augsburger gerade 13 Monate alt. Jetzt - 26 Jahre später - möchte er gerne in Krupps Fußstapfen treten.

Anzeige

„Jedes Kind, das Eishockey spielt, hat schon mal davon geträumt, in einem Stanley-Cup-Finale das entscheidende Tor zu schießen und dann den Cup in die Höhe zu stemmen“, betont Sturm, der in der Nacht zu Donnerstag (2.00 Uhr MESZ) mit dem Team aus Denver in die Finalserie gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning startet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Der einstige Weltklasse-Verteidiger Krupp erfüllte sich diesen Kindheitstraum, als er sich mit seinem Schlagschuss von der blauen Linie in Denver unsterblich machte. „Sein Tor ist natürlich legendär hier“, erklärt Sturm.

Persönlichen Kontakt hatte er mit dem späteren Bundestrainer aber noch nicht: „Ich kenne ihn überhaupt nicht und habe auch noch nie mit ihm gesprochen.“

Wird Sturm die Nummer fünf?

Sturm, in Augsburg geboren und ausgebildet, an der Clarkson University in Potsdam/New York weitergebildet, spielt erst seit drei Monaten für die Avalanche. (NEWS: Alles zur NHL)

Sein Wechsel von den Minnesota Wild nach Colorado sei „natürlich mein Glück“ gewesen: „Es hätte ja auch zu 30 anderen Teams gehen können.“

So steht der 27-Jährige als insgesamt achter Deutscher im Finale um die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt. Neben Krupp gewannen auch Dennis Seidenberg (2011), Tom Kühnhackl (2016 und 2017) und Philipp Grubauer (2018) den Stanley Cup.

Olaf Kölzig, Christoph Schubert und Christian Ehrhoff gingen dagegen leer aus.

Anzeige

Sturm vergleicht sich nicht mit Krupp

Sturms Rolle ist mit Krupps nicht vergleichbar. Mit 16 Scorerpunkten war der Kölner damals zweitbester Verteidiger der Playoffs. Angreifer Sturm kam in der K.o.-Runde erst siebenmal zum Einsatz und brachte es auf eine Torvorlage. (DATEN: Tabellen der NHL)

Er sieht sich als „Tiefenspieler“, der seine Einsätze „in der dritten und vierten Reihe“ hat. „Da geht es natürlich vor allem darum, hinten dicht zu machen, meine Bullys zu gewinnen, in Unterzahl gut zu stehen.“

Eher vergleichbar mit Tom Kühnhackl, der mit den Pittsburgh Penguins als vorwiegend defensiver, kampfstarker Stürmer zweimal triumphierte. Wie der Landshuter schaffte Sturm erst mit 24 Jahren den Sprung in die NHL, musste sich zunächst in der unterklassigen AHL durchboxen.

Doch jetzt ist er wie Kühnhackl zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Denver ist überragend“, schwärmt er: „Ich fühle mich hier total wohl, wurde top aufgenommen als Spieler und als Mensch.“