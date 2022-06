Oliver Kahn über härteste Niederlage seiner Karriere: "1999 habe ich als Sieg abgespeichert"

Das Champions-League-Finale 1999 in Barcelona ist in der Seele vieler Bayern-Fans stark verwurzelt.

FCB-Boss Oliver Kahn spricht in einem kicker -Interview über seinen unvergesslichen Abend im Camp Nou und warum diese Erfahrung womöglich ausschlaggebend für die Deutsche Meisterschaft 2001 war.

An jenem Abend fehlten dem FC Bayern rund drei gegentorlose Minuten zum Champions-League-Titel. Mit einer 1:0-Führung gingen die Münchner nach 90 Minuten in die Nachspielzeit – das Ende ist bekannt. (BERICHT: Kahn befürwortet CL-Reform)

Glück und Pech für Bayern im Champions-League-Finale

Manchester United drehte die Partie durch späte Treffer von Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer und entriss Kahn und Co. den ersehnten Henkelpott. Dabei hätte an diesem Abend vieles anders laufen können.

„Es ist ein Spiel. Glück und Pech gehören da manchmal dazu. Klar, höchstes Können ist die Voraussetzung, aber: Spielglück ist auch von Bedeutung. Und so war es an jenem Abend. Kasper Schmeichel hätte Marios´ Freistoß halten müssen, danach traf Mehmet Scholl den Pfosten und Carsten Jancker die Latte. Es hätte auch ganz anders laufen können“, erklärte Kahn.

Für Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld war es damals die härteste Niederlage seiner Trainerlaufbahn. Kahn schließt sich dem an:

„Wer das miterlebt hat... Wie Uli Hoeneß nach dem Spiel in der Kabine auf der Massagebank lag, diese Bilder sind noch in meinem Kopf. Oder dieser Lärm hinter mir beim zweiten Tor! 30.000 Manchester-Fans, das ist alles unvorstellbar, was sich da abgespielt hat.“