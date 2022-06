Anzeige

Jude Bellingham Englands einziger Lichtblick - Real und Liverpool wohl an BVB-Star interessiert Loblied auf Bellingham

Dieser Klub will Bellingham unbedingt im Sommer

Ljubo Herceg

Bei der 0:4-Blamage gegen Ungarn wusste einzig und allein Jude Bellingham zu überzeugen. Kein Wunder, dass Real und Liverpool den 18 Jahre alten BVB-Star ganz genau beobachten. Die Hintergründe.

Nach der 0:4-Blamage gegen Ungarn hat sich die Presse auf die englische Nationalmannschaft ordentlich eingeschossen.

Einige fordern sogar die Entlassung von Nationalcoach Gareth Southgate nach der schlimmsten Heimpleite in mehr als 90 Jahren für die Three Lions. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Gegensatz zu den Medien, vielen Fans und einigen TV-Experten wollten Jamie Carragher und Harry Kane von einer Entlassung Southgates allerdings überhaupt nichts wissen.

„Diese Frage sollte ich nicht mal beantworten, wenn ich ehrlich bin. Das ist unsere erste große Niederlage seit langer Zeit. Das war natürlich ein Abend zum Vergessen, aber wir müssen das wegstecken und weitermachen“, so Englands Kapitän und betonte: „Gareth war maßgeblich daran beteiligt, diese englische Mannschaft zu einer der erfolgreichsten der letzten 50 Jahre zu machen.“

BVB-Star Jude Bellingham dagegen wurde als Englands einziger Lichtblick wieder mal gelobt. SPORT1 schaut sich den 18-Jährigen mal etwas genauer an.

Real denkt über Bellingham nach

Gegen die Ungarn überzeugte der englische Mittelfeldspieler mit einer überragenden Passquote von 91 Prozent (30/33 Pässen), hoher Laufbereitschaft und unermüdlichem Einsatz (44 Prozent Zweikampfquote).

Meist schien es, dass „nur“ Bellingham sich gegen die drohende Niederlage wehrte, obgleich er mit 18 Jahren der jüngste der Three Lions auf dem Rasen war. 46 Ballberührungen in 68 Minuten sprechen Bände.

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Und trotz seines jungen Alters wirkt der BVB-Star abgezockt, unbeeindruckt und geht voran, was auch TV-Experte Gary Lineker nicht verborgen blieb. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Was für ein unglaublich beeindruckender und redegewandter junger Mann. Er ist 18! Oh… - und Jude wird ein wirklich großer Fußballer werden. Korrektur: Was für ein Spieler er bereits ist“, sagte Englands Fußball-Legende.

Kein Wunder also, dass Bellingham sich mit seinen starken Leistungen in den Fokus einiger Top-Klubs gespielt hat. Laut Cadena Ser will Real Madrid den BVB-Star wohl 2023 als Nachfolger von Luka Modric nach Spanien locken.

BVB-Star will Bayern vom Thron stoßen

Der Brite steht in Dortmund aber noch bis 2025 unter Vertrag und kam in der letzten Saison in 44 Einsätzen auf starke sechs Tore und 14 Assists - und zwar als unumstrittener Stammspieler.

Der spanischen Quelle nach wollen die Galaktischen ein Ablöse-Paket in Höhe von 90 Millionen Euro für Bellingham schnüren, um ihn und die Schwarz-Gelben von einem Transfer zu überzeugen.

Er selbst hegt bislang keine Wechsel-Gedanken und will mit seinem BVB vielmehr deutscher Meister werden, wie er jüngst dem Kicker verriet: „Eine Serie von zehn Jahren (des FC Bayern) zu stoppen, wäre etwas Unglaubliches für Dortmund und für mich persönlich.“

Zudem ist er von den bisherigen Transfers (unter anderem Adeyemi, Schlotterbeck, Özcan, Süle) und der Kaderzusammenstellung der Dortmunder vollends überzeugt: „Was der Verein für die nächsten Jahre aufbaut ist aufregend und vielversprechend“, sagte Bellingham. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Nichtsdestotrotz wird der 18-Jährige vor allem bei den Top-Klubs in der Premier League gehandelt und TV-Experte Rio Ferdinand sagt ihm jetzt schon eine große Karriere voraus.

Bellingham „wird den Ballon d‘Or gewinnen“

„Irgendwann in seiner Karriere wird er den Ballon d‘Or gewinnen“, meinte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger auf seinem eigenen YouTube-Kanal: „Jude hat noch alle Zeit der Welt, aber er ist schon ein extrem beeindruckender Spieler.“ Was der Junge mit 18 Jahren bereits geleistet habe, sei „bemerkenswert“, so Ferdinand. Am Mittwoch veröffentlichte die italienische Zeitung Tuttosport die 100 Nominierten für den Golden Boy. Bellingham dürfte nicht die schlechtesten Chancen auf die begehrte Auszeichnung haben.

Ferdinand hat seinen Red Devils bereits in der Vergangenheit einen Transfer des BVB-Juwels ans Herz gelegt: „Wenn man zu den Spitzenklubs gehört, gibt es einige Talente, die man verpflichten sollte, sofern die finanziellen Bedingungen es zulassen. Er gehört zu denjenigen, die du nicht verpassen willst“, sagte die United-Legende im November 2021.

Neben Manchester United und Real Madrid soll verschiedenen Medienberichten zufolge auch der FC Liverpool um Coach Jürgen Klopp Interesse am 18-Jährigen signalisiert haben.

Anfang des Jahres erklärte schon eine Reds-Legende ihren Wunsch-Transfer für Liverpool. Auf die Frage, welchen Spieler Carragher im Winter für die Reds verpflichten würde, antwortete er: „Jude Bellingham, doch es passt auch im Sommer für mich!“

Doch ebenso wie Real wird sich Liverpool mit einem Bellingham-Transfer wohl erst im Sommer 2023 beschäftigen. Die BVB-Fans können also durchatmen und sich noch auf ein Jahr mit dem wertvollsten Spieler des Jahrgangs 2003 freuen. Bellinghams Marktwert liegt bei 80 Millionen Euro - Tendenz weiter steigend. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

