FC Barcelona bereitet zweites Angebot für Robert Lewandowski an den FC Bayern vor

Der FC Barcelona will dem FC Bayern ein zweites Angebot für Robert Lewandowski unterbreiten. Bleiben die Bosse des deutschen Rekordmeisters hart?

Bayern-Basta hin oder her: Robert Lewandowski möchte zum FC Barcelona, der FC Barcelona möchte Robert Lewandowski.

Deshalb plant Barca den nächsten Vorstoß – und will den Münchnern nach SPORT1 -Informationen zeitnah eine zweite, verbesserte Offerte für den polnischen Torjäger unterbreiten. Die soll, so ist aus Barca-Kreisen zu hören, die 40-Millionen-Euro-Grenze überschreiten.

Das erste Angebot des spanischen Vizemeisters in Höhe von 32 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen wurde vonseiten der Bayern komplett ignoriert, zwischen den Vereinen herrscht nach wie vor Funkstille, es wird nicht verhandelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)