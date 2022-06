Martin Kaymer mit Golf-Weltelite in Eichenried: BMW International Open live auf SPORT1

Die BMW International Open mit Martin Kaymer (Foto) ab 23. Juni live und in Highlights auf SPORT1 © Imago

Die BMW International Open starten nächste Woche erstmals seit drei Jahren wieder mit Fans. Dabei will der deutsche Golf-Star Martin Kaymer seinen zweiten Sieg feiern. Das komplette Turnier wird LIVE auf SPORT1 übertragen

Der Countdown zum wichtigsten Golf-Event auf deutschem Boden läuft: Die BMW International Open in München Eichenried starten am Donnerstag, 23. Juni, und SPORT1 begleitet das Turnier mit der internationalen Golf-Elite bis Sonntag, 26. Juni, mit Live-Übertragungen und Highlight-Magazinen – im Free-TV, auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.