French-Open-Finalistin Gauff in Berlin eine Runde weiter

Elf Tage nach ihrer Niederlage im French-Open-Finale ist Coco Gauff erfolgreich in ihre Rasensaison gestartet. Die 18-jährige US-Amerikanerin gewann ihr Auftaktmatch in Berlin gegen ihre Landsfrau Ann Li 6:2, 7:6 (7:2) und erreichte als letzte Spielerin das Achtelfinale beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 27. Juni). Dort trifft sie am Donnerstag auf die Chinesin Wang Xinyu.