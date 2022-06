PSG: Pochettino-Aus offenbar fix! Paris trifft wohl Entscheidung gegen Trainer

Diese Frage soll nun wohl mit einem Nein beantwortet worden sein. Wie ESPN vermeldet, habe der Verein die Trennung zwar noch nicht publik gemacht, sie aber am Mittwochmorgen vollzogen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Bereits am Wochenende hatte The Athletic berichtet, dass das Aus des Argentiniers beim französischen Meister beschlossene Sache sei. Die Entscheidung soll vergangene Woche in einem Meeting gefällt worden sein.