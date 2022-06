Sophia Flörsch: Langstrecke oder Formel-Sport? So plant sie ihre Renn-Zukunft

Sophia Flörsch träumt von einer Rückkehr in den Formel-Sport © Imago

Aktuell stellt sie ihr Können in der European Le Mans Series (ELMS) unter Beweis und fuhr am vergangenen Wochenende die 24 Stunden von Le Mans. Dort hatte sie jedoch einen denkbar ungünstigen Start .

„Wir hatten leider ein technisches Problem. Ich bin aus der letzten Kurve rausgekommen und wollte eigentlich durchbeschleunigen im ersten Gang. Dann hat das Auto keine Gänge mehr angenommen, ich bin im ersten Gang steckengeblieben. Ich bin dann bis zum Ende der Boxengasse gerollt. Ich konnte das Auto dann irgendwie nach Hause in die Box bringen“, schilderte sie den Vorfall im AvD Motor & Sport Magazin bei SPORT1 .

Diesen Rückstand konnte ihr Team in der Folge nicht mehr aufholen. In der Klasse der LMP2-Kategorie landete sie mit ihrem Team so nur auf Platz 20.