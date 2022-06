FIFAe Nations Cup: xMusti19 & Umut treten für Deutschland in Playoffs an

Das Erfolgsduo xMusti19 & Umut darf auch in den Playoffs wieder ran © DFB

Deutschland startet in die Playoffs des FIFAe Nations Cup mit xMusti19 & Umut. Das Duo trifft in der Gruppenphase auf Teams, gegen die sie Anfang April schlecht aussahen.

Der FIFAe Nations Cup geht in die entscheidende Phase. Ab dem 16. Juni, 17:00 Uhr, geht Deutschlands Duo Umut Gültekin und Mustafa „ xMusti19 ″ Cankal auf Punktejagd. Elf europäische Teams werden sich für die Endrunde in Kopenhagen qualifizieren (27. bis 30. Juli).

Deutsches Duo in Vorbereitung auf FIFAe Nations Cup

Deutschland startet in einer Gruppe mit den Niederlanden, Portugal, Finnland und Polen. Die ersten vier jeder Gruppe rücken ins Winner Bracket vor. Dort lösen durch einen weiteren Sieg die ersten acht Teams ihr Ticket für Kopenhagen. Die restlichen drei Plätze werden über die Loser Brackets ermittelt.

Umut (RB Leipzig) und xMusti19 (bisher FC St. Pauli) trafen bereits während der Play-Ins auf Finnland. Dort unterlagen die Profis etwas überraschend mit einem 1:4. Auch mit den Portugiesen konnte das DFB-Team bisher keine positiven Erfahrungen sammeln. Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Kai „Hensoo“ Hense scheiterten an den Iberern mit 1:4, 0:6 und 3:3. Keine guten Vorzeichen also für die kommenden Duelle. Bleibt die Hoffnung, dass sie sich in ihrem Trainingscamp mit DFB-Coach Matthias Hietsch sorgsam auf die Herausforderungen vorbereiten.