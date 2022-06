Anzeige

Prime League Spieltag #5: GamerLegion - Der gefallene Titelträger Prime League: Spieltag #5

Auch im fünften Spiel des Prime League Summer Splits gelingt es GamerLegion nicht einen Sieg einzufahren © Prime League via Twitter

Robin Ahlert

Langsam aber sicher sind nun auch die Teams im Summer Split der heimischen Strauss Prime League angekommen. Alle außer PENTA 1860. Und ausgerechnet die Titelverteidiger von GamerLegion ...

Verkehrte Welt für den Prime-League-Primus des letzten Spring Splits. Während man im Frühling noch souverän in die Saison startete und mit elf Siegen in Folge sogar den Rekord für die längste Siegesserie der höchsten deutschsprachigen LoL-Liga aufstellte, findet sich GamerLegion nun am anderen Ende des Erfolgspektrums wieder.

Auf dem letzten Platz der Tabelle.

Mit fünf Niederlagen nach fünf Spielen.

Prime League: GamerLegion verliert fünfte Partie in Folge

Gestern Abend ging es für den Titelverteidiger gegen die Unicorns of Love Sexy Edition, die mit einer Bilanz von einem Sieg aus vier Spielen ebenfalls den Erwartungen deutlich hinterherhinken. Der Draft versprach eine explosive Partie.

GL setzte die Hoffnungen vor allem auf eine Bot-Lane bestehend aus Lucian und Nami in Kombination mit Viego, der hinter dem für ihren Burstschaden bekannten Lane via Resets aufräumen sollte. Die Unicorns hielten hauptsächlich mit einem Kindred-Jungle-Pick dagegen, da die Ultimate des Lamm-Wolf-Fabelwesen eben genau diesen Plan negiert.

Nach einem recht ausgeglichenen Early Game, in dem GamerLegion killtechnisch sogar lange Zeit führte, kippte das Spiel aber nach und nach in Richtung der Einhörner. Pünktlich zum Erscheinen des Baron Nashor in Minute 20 wurde dieser direkt von UOL erlegt, drei Minuten später landete die Dragon-Soul auf dem Konto der Unicorns.

Ein verzweifelter Versuch von GamerLegion das Spiel durch einen gezwungenen Baron-Call doch noch einmal herumzureißen endete in einem Desaster. Ein glattes Ace zu Gunsten der Einhörner besiegelte GamerLegions Schicksal endgültig: Nach 29 Minuten war der eigene Nexus zerstört und die fünfte Niederlage im fünften Spiel Wirklichkeit.

Während GL also weiter sein tristes Dasein am Tabellenende fristen muss, scheint UOL langsam im Sommer Split angekommen zu sein und kann nun vom Mittelfeld aus endgültig damit anfangen, die vor der Saison in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.

Eintracht Spandau marschiert, BIG & S04 knapp dahinter

In den Tabellen-Regionen in denen die Experten vor Beginn des Summer Splits eigentlich GamerLegion und die Einhörner verortet hatten, sind derweil von anderen Teams besetzt. Allen voran - wenig überraschend - Eintracht Spandau.

Das Team von Maximilian „HandOfBlood“ Knabe repräsentiert das genau Gegenteil von GamerLegion und fuhr im fünften Spiel gegen WAVE Esports (wenn auch knapp) den fünften Sieg ein und steht damit ungeschlagen an der Tabellenspitze. Dahinter folgen mit BIG und Ex-LEC-Vertreter Schalke 04 jeweils zwei Teams, die in dieser Form sicherlich und mindestens zum Dunstkreis der Titelfavoriten gezählt werden müssen. Auch, wenn das bei erst fünf von 18 absolvierten Spieltagen noch lange nicht in Stein gemeißelt ist.

Im Mittelfeld tummeln sich MOUZ, SK Gaming Prime, E WIE EINFACH E-SPORTS, WAVE Esports und die angesprochenen Unicorns of Love Sexy Edition. PENTA 1860 konnte wie GamerLegion noch keinen einzigen Erfolg in der laufenden Saison verzeichnen und teilt sich damit folgerichtig die rote Laterne mit dem gefallenen Titelverteidiger.

Der fünfte Spieltag der Strauss Prime League in der Übersicht:

Unicorns of Love SE vs. GamerLegion: 1:0

vs. GamerLegion: 1:0 PENTA 1860 vs. E WIE EINFACH E-SPORTS: 0:1

0:1 Schalke 04 vs. BIG : 0:1

: 0:1 WAVE Esports vs. Eintracht Spandau : 0:1

: 0:1 SK Gaming Prime vs. MOUZ: 1:0