Golf: Martin Kaymer plant Start bei BMW International Open in München

Golfprofi Martin Kaymer wird voraussichtlich bei der BMW International Open in München an den Start gehen.

Golfprofi Martin Kaymer ist bei der BMW International Open in München-Eichenried (23. bis 26. Juni) fest eingeplant.

Der 37-Jährige wird laut Veranstalter beim Turnier der DP World Tour trotz seiner Probleme am Handgelenk starten. Davon gehe man aus, hieß es.

Der zweimalige Major-Sieger Kaymer sagte zuletzt wegen der Verletzung in Hamburg und bei der US Open ab. Bei der Premiere der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV in London hatte Kaymer dagegen abgeschlagen. (Golfstreit eskaliert weiter)