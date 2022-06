FC Bayern baut Allianz Arena um! Spielfeld, Duschen, Bänke - das ist der Grund

Der FC Bayern baut die Allianz Arena um. Für das erste NFL-Spiel in Deutschland muss der Rekordmeister diverse Maßnahmen vornehmen.

Der FC Bayern baut sein Stadion für das erste NFL-Spiel in Deutschland um.

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekannt gab, haben die Umbauarbeiten in der Allianz Arena nun schon mehrere Monate vor dem Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den Seattle Seahawks begonnen. Gespielt wird am 13. November 2022.