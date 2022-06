FIFA 23: Kein Chemie-System mehr?! Alle Leaks zum Karrieremodus, Ultimate Team und Heroes Karten

FIFA 23 nähert sich langsam an, weshalb immer mehr Leaks auftauchen. Was hält der neue Karrieremodus bereit, wird das FUT Chemie-System ausgetauscht und welche Heroes Karten wird es geben?

FIFA 23 Karrieremodus: Neue Möglichkeiten als Spieler und Manager

Auch wenn ihr eine Spielerkarriere anstrebt, soll es in FIFA 23 Neuerungen geben. Die sozialen Medien sollen einen große Rolle spielen und ihr sollt in der Lage sein, Tattoos stechen zu lassen. Karrieretechnisch werden Interviews vor und nach dem Spiel möglich sein und euer Training wird von Zwischensequenzen begleitet.

FIFA 23 Ultimate Team verzichtet auf Chemie-System

Ultimate Team soll in FIFA 23 epochal verändert werden. Das seit jeher bestehende Chemie-System soll durch ein Sterne-System abgelöst werden. Anstatt wie bisher zu versuchen, 100 Teamchemie zu erreichen, sei in FIFA 23 das große Ziel, drei Sterne vollzumachen. Auch die Verlinkung zwischen Spielern wurde angeblich überarbeitet. So sollen bereits Karten, die mit einer anderen Karten die Nationalität oder dieselbe Liga teilen, einen grünen Link erhalten. Das würde für deutlich mehr Möglichkeiten und kreative Freiheiten sorgen, was die die perfekte Teamkomposition angeht.