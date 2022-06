Anzeige

Boxen: Tyson Fury macht Rücktritt rückgängig - und nimmt Mega-Fight ins Visier Fury ist zurück - und will Mega-Kampf

"Tyson Fury ist der echte Rocky!"

SPORT1

Tyson Fury macht seinen Rücktritt rückgängig. Der Gypsy King nimmt einen absoluten Megafight ins Visier - und das gewohnt vollmundig.

Der Gypsy King meldet sich zurück.

Box-Weltmeister Tyson Fury tritt von seinem Rücktritt zurück und kündigt weitere Auftritte im Ring hin. Wirklich überraschend kommt der Schritt des britischen Schwergewicht-Champions nicht.

Anzeige

„Ich werde zu 100 Prozent in den Ring zurückkehren“, ließ der 33-Jährige im Gespräch mit Queensberry Promotions wissen. Aus seiner Motivation für das Comeback, nur wenige Monate nach seinem vermeintlichen Abschied, macht er kein Geheimnis: „Wie in dem Film, in dem Jerry Maguire rief: Zeigt mir das Geld!“

Fury hofft also auf weitere große Zahltage - zuletzt war bereits bekannt geworden, dass sein Lager an einem Kampf gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk bastelt.

Wer ist der ultimative Champion im Schwergewicht?

Usyk hatte Joshua die Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO, und IBO abgenommen, am 20. August soll es zum Rückkampf kommen. Fury strebt einen Vereinigungskampf an, es geht um den inoffiziellen Titel des unangefochtenen Schwergewichts-Weltmeister.

„Wenn dieser Mittelgewichtler (gemeint ist Usyk, Anm. d. Red.) diesen Bodybuilder (gemeint ist Joshua, Anm. d. Red.) umhaut, gibt es nur einen Mann, der diesen Zirkus in Ordnung bringen kann“, behauptete Fury gewohnt selbstbewusst. Seinen letzten Kampf gegen Dillian Whyte hatte er im April per K.o. gewonnen.

Erneut betonte er, dass aber vor allem auch die Kampfbörse stimmen müsse. „Was ich den Menschen, die diesen Kampf sehen wollen, sagen will: Ihr habt besser ein dickes Scheckbuch. Denn den Gypsy King aus dem Ruhestand zu holen und dieses Land zu erlösen, das wird teuer.“

Sollte es zum Kampf zwischen Fury und Usyk/Joshua kommen, könnte Saudi Arabien als Austragungsort in Frage kommen. Dort wären die von Fury geforderten finanziellen Mittel verfügbar. Und laut Daily Mail hat der Wüstenstaat großes Interesse an dem potenziellen Mega-Event. Angestrebt sei demnach der nächste „Rumble In The Jungle“.

Anzeige

Dieser Mann soll Fury den Megakampf ermöglichen

Möglich machen soll den Kampf der Promoter Frank Warren. Fury dazu: „Wenn mir jemand das Geld zeigen kann, dann ist es Frank Warren. Ich nenne ihn den Magic Man, und wir werden große, große Dinge bewirken.“ Spekuliert wird über eine Kampfbörse von rund 200 Millionen Euro (rund 231 Millionen Euro), die sich die Kontrahenten für zwei Kämpfe teilen sollen.

Diese Marke wird aber wohl nur erreicht, wenn der deutlich bekanntere Joshua den Fight für sich entscheidet. Ansonsten läuft es wohl eher auf 100 Millionen Pfund hinaus.