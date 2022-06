Deutsche Beteiligung beim PUBG Nations Cup 2022 - Alle Infos!

Am 16. Juni startet in Bangkok, Thailand der große PUBG eNations Cup 2022. Auch ein deutsches Team ist mit von der Partie und spielt um ein Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar. © Krafton

Am 16. Juni startet in Thailand der große Länderwettstreit in PUBG: Battlegrounds. Zu den 16 antretenden Nationen zählt auch eine deutsche Delegation.