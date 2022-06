Nations League, DFB-Team: Gala macht Lust auf WM in Katar - aber noch fehlt was | Kommentar

Der 5:2-Sieg gegen Italien war auch einer gegen leise Selbstzweifel. Nach den vier 1:1-Remis geht das DFB-Team mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Die Leistung macht Lust auf die WM, aber dennoch fehlt was. Ein Kommentar.

Bundestrainer Hansi Flick, der auch in seinem 13. Spiel auf der Kommandobrücke ungeschlagen bleibt, sprach nach den vier Nations-League-Spielen von einem „Stresstest“, den man „grandios“ bestanden habe. Man fahre nun mit einem „super Gefühl“ in den Urlaub. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Das ist in erster Linie wichtig. Denn der Statement-Sieg gegen die Italiener, die sich zurzeit im Umbruch befinden und deshalb sicherlich keinen ultimativen Gradmesser darstellen, war auch einer gegen leise aufkommende Selbstzweifel. Nach den vier 1:1-Remis zuletzt drohte die Stimmung im deutschen Lager nämlich zu kippen. Bei einem erneuten Remis oder gar einer Pleite gegen die Squadra Azzurra wären die DFB-Stars in den nächsten fünf Monaten bis zum WM-Start von argen Misstönen begleitet worden. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Italien-Gala macht Lust auf die WM

Die Italien-Gala macht Lust auf die WM. In 161 Tagen startet das Flick-Team in der Wüste Katars gegen Japan in das Turnier. Zurück in die Weltspitze lautet das Ziel. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter weg. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)