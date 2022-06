DEL: Eisbären holen finnisches Torwart-Talent

Markkanen wechselt aus Finnland in die Hauptstadt © FIRO/FIRO/SID

Der DEL-Rekordchampion gab am Mittwoch die Verpflichtung des Finnen Juho Markkanen bekannt. Der 20-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit für den finnischen Erstligisten SaiPa Lappeenranta sowie für den HC Lugano in der Schweiz.