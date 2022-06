Bundesliga, Transfer-News: BVB holt Sturm-Talent Noa-Gabriel Simic vom FC Augsburg

Der 17-jährige Noa-Gabriel Simic wechselt von der U19 des FC Augsburg zu Borussia Dortmund. Dort soll der Angreifer zunächst einmal in der U19 von Trainer Mike Tullberg spielen. Simic galt als Wunschspieler des Coaches. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Wechsel zum Deutschen Meister

In der abgelaufenen Saison wurde der Kroate zusammen mit dem FCA Meister in der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest. Dabei erzielte er in 19 Partien zwölf Tore.