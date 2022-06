Gareth Bale ätzt gegen spanische Fans - Konter wegen Golf-Vorwürfen

Während des Spiels der Waliser in den Niederlanden (2:3) konnte sich Bale dann auch einen kleinen Seitenhieb an einige spanische Fans nicht verkneifen.

Neuer Verein von Bale noch offen - Interesse aus der Heimat

Nachdem er in der Nachspielzeit zum zwischenzeitlichen 2:2 per Elfmeter ausgeglichen hatte, setzte der Superstar zu einem Golfschlag an und zelebrierte so sein insgesamt 38. Tor für die walisische Nationalmannschaft. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)