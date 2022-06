ARD zeigt Pokalspiele von Bayern und Frankfurt live

Die ARD überträgt in der ersten Runde des DFB-Pokals die Begegnungen von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München live. Während die Hessen am Montag, 1. August, bei Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg gefordert sind, greifen die Bayern erst gut vier Wochen später am 31. August (jeweils 20.45 Uhr) mit der Partie bei Drittligist FC Viktoria Köln ins Geschehen ein. Am eigentlichen Pokal-Wochenende treffen die Bayern im DFL-Supercup auf Pokalsieger RB Leipzig.