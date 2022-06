La Liga, Transfer-News: Real Madrid will Bayern-Flop Alvaro Odriozola halten und nicht erneut verleihen

Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger aus San Sebastián steht noch bis 2024 bei den Königlichen unter Vertrag und wird in der kommenden Saison nicht etwa zum dritten Mal verliehen, sondern soll als Backup für den verletzungsanfälligen Dani Carvajal fungieren.

Real-Coach Carlo Ancelotti musste 2021/22 des öfteren den rechten Flügelstürmer Lucas Vázquez hinten rechts einsetzen, was dem Italiener nicht so gefiel, weshalb fortan Odriozola übernehmen soll, berichtet die spanische Zeitung AS.