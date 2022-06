Premier League, Transfer-News: Manchester United unterbreitet Christian Eriksen ein Angebot - Tottenham auch dran

Eriksen über seinen Herzstillstand: "Ich erinnere mich an alles ..."

Nach einer starken Halbserie beim FC Brentford sucht Christian Eriken eine neue Herausforderung. Manchester United soll ihm nun ein Angebot unterbreitet haben, doch am Dänen sind zahlreiche Klubs interessiert.

Laut The Athletic ist der Klub stark an dem Dänen interessiert und hat ihm bereits ein Vertragsangebot gemacht. Zudem soll laut dem Bericht auch Tottenham Hotspur eine Rückholaktion in Betracht ziehen.