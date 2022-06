WWE-Aus, jetzt wohl auch bei AEW weg: Hat Top-Talent Jake Atlas seine Karriere ruiniert?

Im Schatten des Alkohol-Absturzes von Jeff Hardy scheint ein weiterer Wrestler des WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling wegen Verfehlungen außerhalb des Rings vor einer ungewissen Zukunft zu stehen.

Jake Atlas hatte 2019 großen TV-Auftritt mit WWE-Vorstand

Vor seiner WWE-Unterschrift 2019 galt der akrobatische Ex-Turner Atlas als eines der Top-Talente der US-Independent-Szene und hatte auch schon einen großen TV-Auftritt an der Seite von WWE-Vorstand Stephanie McMahon.

McMahon - deren eigene Zukunft bei WWE gerade auch infrage steht - überraschte Atlas (bürgerlich: Kenny Marquez) 2018 in der Reality-Show „Undercover Boss“ und half ihm mit einer 25.000-Dollar-Spende, ein Haus zu finanzieren. In der Show diskutierte Atlas mit McMahon auch über seine Homosexualität und wie er den gewandelten Umgang der Wrestling-Szene damit weiter vorantreiben wollte.

Bei AEW doch nicht fest unter Vertrag

Atlas, gut befreundet mit dem aufgehenden AEW-Stern Jungle Boy (Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry), hatte danach ein Match für die Liga ROH bestritten - und danach in einer emotionalen Botschaft an seine Fans seinen vorläufigen Rückzug aus dem Wrestling angekündigt und von Ambitionen in „komplett anderen Branchen“ gesprochen.