DFB-Pokal, Termine fix: Dann spielen FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. in der ersten Runde

Die Termine für die erste Runde des DFB-Pokals stehen fest. Borussia Dortmund tritt gleich am ersten Tag an, FC Bayern und RB Leipzig einen Monat später.

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Einer der bekanntesten Fangesänge im deutschen Fußball wird in absehbarer Zeit wieder durch die Stadien hallen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekanntgab, wird die erste Hauptrunde des Turniers, das traditionell mit dem Finale in Berlin endet, zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Zwei Ausnahmen gibt es allerdings: Die beiden Topteams FC Bayern und RB Leipzig treten später zu ihren jeweiligen Auftaktspielen an. Grund: Meister und Pokalsieger spielen am 30. Juli den Supercup aus.

Leipzig eröffnet seine Mission Titelverteidigung am 30. August bei FC Teutonia 05 Ottensen. Einen Tag später muss der FCB - nach zuletzt zwei frühen Zweitrunden-Abschieden - beim FC Viktoria Köln ran.

DFB-Pokal: Dann spielen Bayern, Dortmund und Co. in erster Runde

Zum Auftakt am Freitag gibt es vier interessante Partien. Unter anderem stehen sich dabei mit Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart zwei Traditionsteams gegenüber. Am Abend fordert der TSV 1860 München den Vizemeister Borussia Dortmund. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Am Samstag stehen elf Partien an, unter anderem sind Bayer Leverkusen, der HSV und der 1. FC Köln zum Einsatz. Am Sonntag dürfen sich Fans außerdem auf das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Finalisten der Vorsaison SC Freiburg freuen. Auch Gladbach und die Hertha greifen ins Geschehen ein. Insgesamt werden neun Spiele ausgespielt.