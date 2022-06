Vor WM-Start: Wellbrock genießt Anerkennung nach Olympiagold

Auch als Olympiasieger nimmt Florian Wellbrock die Schwimm-WM in Budapest (17. Juni bis 3. Juli) wie jedes Großereignis zuvor in Angriff.

Auch als Olympiasieger nimmt Florian Wellbrock die Schwimm-WM in Budapest (17. Juni bis 3. Juli) wie jedes Großereignis zuvor in Angriff.

Bei den Titelkämpfen in Budapest verteidigt Wellbrock seine beiden WM-Titel im Becken (1500 m) und Freiwasser (10 km). Außerdem peilt er in der Duna-Arena über 800 m und im Lupasee über 5 km und in der Staffel Medaillen an.