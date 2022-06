"Totale Katastrophe": Presse zerpflückt Italien nach Debakel in Deutschland

Anzeige

Nach dem 2:5-Debakel der Squadra Azzurra gegen Deutschland hagelt es aus der Heimat Kritik. Insbesondere Trainer Roberto Mancini wird attackiert.

Deutschland kann doch noch gewinnen!

Am Dienstagabend fügte die DFB-Elf Italien eine herbe 5:2-Klatsche zu und siegte erstmals in der Nations League. Für das DFB-Team trafen Joshua Kimmich (10.), Ilkay Gündogan (45. +4), Thomas Müller (51.) und Timo Werner (68., 69.), auf Seiten der Italiener betrieben Wilfried Gnonto (78.) und Alessandro Bastoni (90. +4) Ergebniskosmetik. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Besonders aus Italien hagelte es Kritik für das Auftreten der italienischen Nationalmannschaft. SPORT1 hat Pressestimmen zusammengestellt.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Eine Albtraumnacht mit den Deutschen. Eine totale Katastrophe. Eine Demütigung. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Deutschland uns in einem Pflichtspiel schlägt. Ein Italien, das gar nicht anwesend war, müde, träge, das einen Fehler nach dem anderen machte. Mancini hatte wenige und wirre Ideen. Die Azzurri waren den Deutschen ausgeliefert. Italien blamiert sich: Deutschland dominiert und erzielt fünf Tore - eine der schlimmsten Niederlagen.“

Corriere dello Sport: „Italien, eine Ansammlung von Fehlern. Was für eine Demütigung durch Deutschland. Und das nach der blamablen Niederlage gegen Argentinien und dem Scheitern in der WM-Qualifikation gegen Mazedonien. Wir gehen in die Sommerpause, ohne zu wissen, wer wir sind und wie groß wir wirklich sind.“

Corriere della Sera: „Zu viele Experimente, Mancini schickt junge Spieler an die Front und verliert auf der ganzen Strecke. Jetzt ist es Zeit, dass der Coach endlich enthüllt, was er über seine Zukunft denkt. Er hat zuletzt gut 40 Spieler eingesetzt und radikale Entscheidungen gegen prominente Spieler getroffen - ohne Resultate. Gegen Argentinien und Deutschland haben wir acht Tore einstecken müssen. So geht es nicht weiter.“

La Repubblica: „Es war nicht nur die erste Niederlage gegen die Deutschen in einem Pflichtspiel. Sondern auch eine der größten Pleiten in der Geschichte der Nationalmannschaft. Das rücksichtslose 5:2 der Deutschen unterbrach brutal die Katharsis der Erneuerung unserer Nationalelf. So endet die schmerzhafteste Saison. Zum zweiten Mal in Folge die WM verpasst. Und nun diese Schlappe. Eine der schlimmsten Niederlagen aller Zeiten.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

La Stampa: „Mancinis Italiener zerfallen: Azzurri von Deutschland überrollt. Was bis dato noch nie passiert ist, passiert dem jungen Italien von Mancini: Deutschland schlägt uns zum ersten Mal in der Geschichte in einem Pflichtspiel.“

Tuttosport: „Deutschland vernichtend, Italien gedemütigt, versenkt mit 5:2. Es ist eine folgenschwere, schmerzhafte Niederlage, die wir hinnehmen müssen. Es war praktisch ein einseitiges Spiel, das zum Nachdenken anregt. Italien hatte eine erste gute Chance - dann nichts mehr. Es begann Italiens Leidensweg. Deutschland war Herr auf dem Platz. Es hörte einfach nicht auf. Vernichtendes Deutschland, Italien wird gedemütigt und geht unter.“

"Auch mal Danke sagen!" Flick demütig

Spanien

Marca: „Deutschland zeigt sich und bringt das wahre Italien zum Vorschein.“

Mundo Deportivo: „Deutschland demütigt Italien mit einer historischen Niederlage.“

AS: „Deutschland ist unheimlich.“

Frankreich

L‘Équipe: „Deutschland setzt ein Zeichen.“

