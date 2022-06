DFB-Kapitänin Popp positiv auf Covid-19 getestet

Kapitänin Alexandra Popp ist im Trainingslager der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Herzogenaurach positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die weiteren Tests des kompletten Kaders und Staffs fielen laut DFB negativ aus. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg absolviert am 24. Juni in Erfurt gegen die Schweiz den letzten Härtetest vor der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli).