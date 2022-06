World Cup of Darts: So stehen die Chancen von Clemens und Schindler zum Auftakt

Clemens lobt Darts-Entwicklung in Deutschland

Das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) geht klar favorisiert in sein Auftaktmatch beim World Cup of Darts.

In der ersten Runde der Team-WM treffen die beiden am Donnerstag (ca. 22.00 Uhr) vor heimischem Publikum in der Frankfurter Eissporthalle auf die spanischen Außenseiter Jose Justicia und Tony Martinez. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)