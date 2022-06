Nations League: Volleyballerinnen schlagen die Niederlande

Siegreich in Brasilia: Die deutschen Volleyballerinnen © FIRO/FIRO/SID

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Erfolg über die Niederlande in die zweite Woche der Nations League gestartet. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen, das in der ersten Turnierphase nur eines von vier Spielen gewonnen hatte, setzte sich in Brasilia 3:1 (25:20, 25:19, 12:25, 25:22) durch. Damit gelang die Revanche für das Achtelfinal-Aus bei der EM 2021.