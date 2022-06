SPORT1 erweitert Chefredaktion zum 1. Juli: Michael Langkau wird neuer Director Live – Stefan Thumm übernimmt Position des Director Talk

Ismaning, 15. Juni 2022 – SPORT1 Chefredakteur und Chief Content Officer Pit Gottschalk erweitert zum 1. Juli die Chefredaktion von SPORT1: In der Position als Director Live rückt Michael Langkau in die Chefredaktion auf. Michael Langkau war bislang als Producer Sports vor allem für Darts, Eishockey und Volleyball verantwortlich, nun erstreckt sich sein Aufgabenbereich unter anderem auch auf die Kernsportart Fußball. In seiner neuen Funktion wird er direkt an Pit Gottschalk berichten. Stefan Thumm übernimmt als Director Talk ab Juli die Verantwortung für alle Talksendungen von SPORT1, darunter „Der STAHLWERK Doppelpass“ und der „Fantalk“. Stefan Thumm ist bereits Mitglied der Chefredaktion und hat sich als Director Live bislang unter anderem um die Liveübertragungen des Topspiels der 2. Bundesliga gekümmert. Der Chefredaktion unter Führung von Pit Gottschalk werden neben Michael Langkau und Stefan Thumm weiterhin auch Julian Meißner als Director News und Dirc Seemann als Director eSports & Special Projects angehören.

Michael Langkau war direkt nach dem Studium der Sportökonomie in Bayreuth als Projektleiter für die Koordination der Liveübertragungen beim damaligen DSF Deutsches SportFernsehen (heute SPORT1) zuständig. In seiner langjährigen Zeit im Unternehmen durchlief er verschiedene redaktionelle Positionen, immer mit dem Fokus auf Sportarten abseits des Fußballs wie Eishockey, Darts, Handball, Volleyball, Tennis und Basketball. Dabei führte er vor allem die Liveübertragungen der Darts-WM, die er bereits 15 Mal begleitet hat, sowie der Eishockey-WM auf SPORT1 zum Erfolg.

Stefan Thumm schloss sein Studium an der University of Applied Sciences Mittweida im Jahr 2000 als Dipl.-Ing der Medientechnik (FH) ab. Nach seinem Studium wechselte Thumm im August 2000 zum damaligen DSF als festangestellter Redakteur in der News-Redaktion. Anschließend durchlief er verschiedene Positionen mit unterschiedlichen Aufgaben. Schwerpunktmäßig war er als Leiter der Sendung (LdS) in den Bereichen Fußball und Motorsport tätig. Von 2010 bis 2012 war Thumm Produktmanager Fußball und verantwortete die Magazin-Sendungen wie Bundesliga Pur im Fußball und die „Hattrick“-Formate zur 2. Bundesliga, u.a. auch das Livespiel am Montagabend. Als Leiter Fußball verantwortete Thumm von 2012 – 2020 dann sämtliche Fußball-Formate im Haus, u.a. die UEFA Europa League in den Jahren 2015 – 2018, den DFB-Pokal von 2019 – 2022 oder auch den kompletten redaktionellen und technischen Aufbau von SPORT1.fm (Audio Netcast) von 2013 - 2017.