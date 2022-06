Gereizter Donnarumma verliert nach 2:5-Pleite die Nerven

Die deftige Pleite der italienischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Deutschland hat bei Gianluigi Donnarumma Spuren hinterlassen.

Die deftige Pleite der italienischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Deutschland hat bei Torhüter Gianluigi Donnarumma Spuren hinterlassen. Der Europameister-Kapitän legte sich nach dem 2:5 in Mönchengladbach mit einer TV-Reporterin an. Diese hatte ihn auf seinen Patzer vor dem Treffer zum 0:5 angesprochen und dabei bemerkt, dass Donnarumma zuletzt häufiger Schwächen im Spielaufbau gezeigt habe.