Formel 1: Vettel stärkt Schumacher den Rücken

Mick Schumacher steht aufgrund seiner Leistungen in der Formel 1 in der Kritik. Sein Mentor und Fahrer-Kollege Sebastian Vettel stärkt ihm den Rücken.

Nach dem Formel-1-Rennen in Baku gab er erneut Diskussionen um die Leistungen von Mick Schumacher.

Bei Bild nahm Sebastian Vettel seinen Fahrerkollegen in Schutz: „Kritik ist in der Hinsicht auch gerechtfertigt. Aber man darf nicht immer nur draufhauen, sondern muss auch mal sagen, wenn was gut gelaufen ist.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)