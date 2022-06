Kuriose Verletzung: Wlodarczyk verpasst Leichtathletik-WM

Die polnische Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk hat ihre Teilnahme am Saisonhöhepunkt in Eugene/Oregon aus kuriosem Grund abgesagt.

Erst einen Autodieb gefasst, dann das WM-Aus: Die polnische Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk hat ihre Teilnahme am Saisonhöhepunkt in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) aus kuriosem Grund abgesagt. Wie die viermalige Weltmeisterin zuvor bei Twitter erklärt hatte, habe sie eine Oberschenkelprellung erlitten, als sie einen Mann verfolgte, der ihr Auto stehlen wollte.

"Ein Fremder ist in mein Auto eingebrochen", schrieb die 36-Jährige, die auch die European Championships in München im August verpassen wird: "Ich habe ihn selbst gestoppt und der Polizei übergeben. Leider habe ich dafür mit einer Muskelprellung bezahlt." Mit einem Hauch Ironie kündigt sie zudem an: "Nach meiner Karriere werde ich vielleicht mit MMA anfangen. Der Dieb hat gelitten."