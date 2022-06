Nations League: Italien-Kapitän Gianluigi Donnarumma reagiert wütend auf Niederlage gegen DFB-team

Italien kassiert in Mönchengladbach die erste Niederlage in der Nations League. Kapitän Gianluigi Donnarumma nimmt die Lehrstunde der DFB-Elf nicht besonders gut auf.

Mit einem Sieg gegen Ungarn und zwei Unentschieden gegen Deutschland und Ungarn in der Nations League hatte die italienische Nationalmannschaft vor dem Duell in Mönchengladbach ihren ramponierten Ruf zumindest teilweise wiederhergestellt. ( Einzelkritik: Werner schießt sich aus der Krise )

Keeper Gianluigi Donnarumma war nach den für ihn so frustrierenden 90 Minuten komplett bedient. „Wir sind wütend, es gibt keine Ausreden“, redete er sich im staatlichen TV-Sender RAI in Rage. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Donnarumma: „Wenn Sie dann sagen, dass es meine Schuld ist...“

„Jetzt gehen wir in die Umkleidekabine, schauen uns ins Gesicht und dann fangen wieder an zu zeigen, dass wir das nicht sind. Heute Abend hat uns alles gefehlt, vielleicht war auch eine gewisse Müdigkeit nach fünf Spielen in 20 Tagen am Ende der Saison vorhanden, aber wir wollen keine Alibis.“