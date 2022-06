Anzeige

Nations League: Stimmen von Neuer, Müller, Flick und Co. nach Kantersieg gegen Italien Müller: „Haben allerhand Defizite“

Neuer hungrig: "Die Zeit hänge ich vielleicht einfach hinten dran"

SPORT1

Die DFB-Elf feiert gegen Italien einen Kantersieg. Nach der Gala schwärmen die meisten Protagonisten von der besten deutschen Leistung der Nations League..

Mit einem 5:2-Kantersieg gegen Europameister Italien hat die deutsche Nationalmannschaft zum Abschluss der Sommer-Spiele der Nations League ein Ausrufezeichen gesetzt.

SPORT1 hat die ZDF-Stimmen der DFB-Spieler und von Bundestrainer Hansi Flick.

Anzeige

Manuel Neuer: „Wir haben an uns geglaubt und sind mit viel Selbstvertrauen auf den Platz gegangen. Es hat von Anfang an gut funktioniert. Man hat von Anfang an gemerkt, dass wir das Spiel dominieren wollen und mit breiter Brust gespielt haben. Wir sind bei unserem letzten Spiel der Saison gut aufgetreten und waren von Anfang an da.“

… über die Gegentore: „Immer ärgerlich. Aber lass uns heute darüber nicht reden.“

… über die Aussagekraft der Spiele: „Schon eine gute Aussagekraft. Das waren alles Nationen, die ernst zu nehmen sind. Gegen Italien haben wir uns klar durchgesetzt. Das war für uns natürlich ein wichtiger Meilenstein.“ (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

… über die Freude auf den Urlaub: „Es ist wichtig für uns alle – auch im Hinblick auf die WM -, dass wir uns jetzt nochmal erholen können und mit Power in die Hinrunde starten können.“

Ilkay Gündogan: „Wir haben phasenweise richtig guten Fußball gespielt mit richtig schön herausgespielten Angriffen und haben verdient gewonnen. Die beiden Gegentore sind ein bisschen unnötig gewesen, nichtsdestotrotz war die Leistung sehr gut. Natürlich möchten wir im nächsten Länderspiel so weitermachen.

Die Raumaufteilung war richtig gut, wir hatten gute Ballstafetten, wenig Kontakte, haben das Spiel schnell gemacht und den Gegner zum Laufen gebracht. Wen wir es wie heute machen, dann werden es ganz viele Gegner schwer gegen uns haben und dem Ball hinterherlaufen. Wenn wir dann vorne so gnadenlos abschließen, dann sind wir auf einem guten Weg. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Wir haben den aktuellen Europameister und den EM-Finalisten in der Gruppe. Und man hat an Ungarns Sieg in England gesehen, dass auch die Ungarn richtig stark sind. Es ist eine hochattraktive Gruppe, in der Fußball auf sehr hohem Niveau gespielt. Und wenn du dann nicht auf der Höhe bist, wirst du gnadenlos bestraft

Thomas Müller: „Wir haben ein bisschen riskanter gespielt und haben vorne mehr Mut eingepackt. Wir haben gar nicht mal gesagt, dass wir uns etwas Besonderes vornehmen. Wir haben das Risiko eines Ballverlustes in Kauf genommen mit dem Wissen, dass wir den Ball direkt wieder wegschnappen können und dann daraus einen Angriff kreieren. Es war mehr ein sachlicher Mut als ein emotionaler. Dann hat man gesehen, dass wir ein, zwei Chancen zwar nicht geschenkt bekommen haben, aber uns mit einem guten Pressing erarbeitet wie bei Timos zweitem Tor. Das zählt genau so als würde man die gesamte gegnerische Mannschaft schwindelig spielt. Offensiv wäre sogar noch mehr möglich gewesen.“ (DATEN: Tabellen der Nations League)

Anzeige

„Wir haben gute Spieler. Wir haben eine gute Einstellung und ein gutes Projekt. Aber wir haben, und so ehrlich muss man sein, auch noch allerhand Defizite. Und deshalb sind wir weit entfernt von einer perfekten Mannschaft und Souveränität zu sprechen. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir haben alles, um an einem guten Tag jeden schlagen zu können. An den fußballschlauen Dingen, also die richtigen Dinge machen zu wollen, etwas draufpacken. Das sehe ich vor allem in der Offensive. In der Defensive haben wir sehr hoch und gut verteidigt. Bei langen Bällen waren die Verteidiger direkt drauf.“

„Ich genieße diese Spiele. Ich weiß natürlich, dass ich keine 50 Länderspiele mehr mache. Wir werden sehen, was die nächsten ein, zwei oder drei Jahre passiert.“

Timo Werner: „Heute haben wir zum ersten Mal in den vier Spielen so richtig umgesetzt, was wir können und auch wollten: Früh den Gegner stören, nach dem Ballgewinn schnell umzuschalten, schnell nach vorne zu spielen und uns auch zu belohnen und den Torabschluss zu suchen. Das hat in den vergangenen Spielen ein wenig gefehlt. Das haben wir heute im Großen und Ganzen sehr gut auf den Platz gebracht.“

… über die Bedeutung seines Doppelpacks: „Tore sind immer gut für einen Stürmer, in meinem Fall doppelt und dreifach, wenn man nach jedem Spiel angezählt wird und in der Kritik steht. Ich gebe mein Bestes, wie jeder in der Mannschaft. Da sind die zwei Tore natürlich doppelt gut.“

… über die persönliche Verunsicherung: „Dass ich gerade nicht der bin, der ich vor einiger Zeit noch war, als ich jeden Ball angenommen und reingeschweißt habe, ist nach den letzten Wochen und Monaten auch im Verein klar. Ich arbeite daran, dort wieder hinzukommen. Heute hat auch nicht alles funktioniert. Am Ende zwei Tore, trotzdem hat davor hat das eine oder andere nicht so gut geklappt. Man darf nicht aufgeben. Immer weitermachen, dann wird das schon.“

… über seine Form: „Es würde sich keiner beschweren, wenn die Topform im Oktober oder November wiederkommen würde.“

Hansi Flick (Bundestrainer):

... über die Bedeutung des Sieges: „Ich muss der Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen. Respekt, im vierten Spiel nochmal so eine Leistung abzurufen. All das, was wir uns vorgenommen haben, haben sie wirklich bravourös gemacht. Das war ein richtiger Stresstest für uns alle, weil wir nach drei Unentschieden den Sieg gebraucht haben und weil Siege letztlich auch für das Selbstvertrauen gut sind. Man hat nach dem ersten Tor gesehen, was plötzlich möglich war. Wir haben nicht alles top gemacht, aber darüber wollen wir heute nicht reden.“

Anzeige

... über das Auftreten des Teams: Wir analysieren die Spiele natürlich und dann gibt es Potenziale, die wir liegengelassen haben. Darauf haben wir hingewiesen, dass wir das besser machen müssen und hatten auch die ein oder andere Szene, wo es gut war. Das waren die Dinge, die wir der Mannschaft mitgegeben haben. Letztendlich ist heute wichtig, dass Timo (Werner) heute zwei Tore gemacht hat. Für einen Torjäger ist das enorm wichtig.“

... über Sané: „Wir haben ihn die ganze Zeit drauf gelassen, weil wir gehofft hatten, dass er auch noch ein Tor macht. Leroy ist viele Wege gegangen und hat viele Ballkontakte gehabt. Im Großen und Ganzen geht es jetzt nicht darum, einzelne Spieler zu bewerten, sondern um die Mannschaft und das hat sie heute sensationell gut gemacht.“

... über die kommenden Spiele: " Geplant ist schon, dass wir uns einspielen. Die Mannschaft hat es heute sehr gut umgesetzt. Gerade im Mittelfeld waren wir sehr ballsicher. Sowohl Jo(Kimmich) als auch Ilkay (Gündogan) haben das auf der Sechs gut gemacht. Thomas (Müller) ist natürlich auch ein Spieler, der immer ein oder zwei Tore machen kann, der sehr torgefährlich ist und auf der anderen Seite auch vorbereiten kann. Er ist auch für die Ordnung der Mannschaft wichtig, weil er viele Sachen coacht. Daher war das Mittelfeld heute wirklich hervorragend.“

... über die WM: „Wir freuen uns auf den Weg zur WM. Im September haben wir nochmal zwei wichtige Spiele, bei denen wir gefordert werden. Da werden wir gucken, was wir an den Stellschrauben machen müssen und Dinge verstellen oder anpassen. Das ist jetzt unser Job.“