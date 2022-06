Nations League: DFB-Team nach Sieg gegen Italien in der Einzelkritik

In Mönchengladbach feierte die Elf von Bundestrainer Hansi Flick einen verdienten 5:2-Sieg gegen Italien , bei dem vor allem die Bayern-Stars überzeugten. Thomas Müller gibt mit seinem Treffer kurz nach dem Seitenwechsel das Signal für Timo Werner, bei dem der Knoten in der zweiten Hälfte endlich platzt

NIKLAS SÜLE (bis 86.): Leitete mit seinem Sahne-Pass den Spielzug zum 1:0-Dosenöffner ein. Er verteidigte an sich solide, hatte aber auch kleine Patzer drin – wie zum Beispiel seinen Risiko-Rückpass (unbedrängt) auf Neuer (30.) und seinen Risiko-Kopfball in die Mitte auf Mancini (46.). Sonst gut! SPORT1-Note: 3

DAVID RAUM: War ein Aktivposten. Der Hoffenheimer war viel unterwegs, trat gute Standards und holte zudem einige Eckbälle raus. Er bereitete das 1:0 stark vor, war zudem am 3:0 indirekt beteiligt. Macht er so weiter, spielt er sich auch bei Flick fest. SPORT1-Note: 2

JONAS HOFMANN (bis 64.): In „seinem“ Stadion zeigte der Gladbacher diesmal eine eher unauffällige Leistung. Mit seinem Schuss in der 30. Minute aus halbrechter Position scheiterte er an Donnarumma. Er zeigte sich allerdings äußerst ballsicher, hing sich voll rein und holte kurz vor der Pause den Elfmeter raus. An die starken Leistungen in den letzten beiden Spielen konnte er aber nicht mehr rankommen. Wer will ihm das verdenken? SPORT1-Note: 3