Nations League: Siege für Niederlande und Belgien

Oranje bleibt auf Erfolgskurs, die Roten Teufel sind erster Verfolger: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League mit einem 3:2 (2:1) gegen Wales den dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert und führt die Gruppe A4 souverän mit zehn Punkten an. Nachbar Belgien liegt nach dem 1:0 (1:0) in Polen drei Zähler zurück auf Platz zwei.