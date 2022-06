DFB-Team: Netzreaktionen Manuel Neuer pariert gegen Gianluca Caprari

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt gegen Italien mit 5:2 und holt den ersten Sieg in der Nations League. Gefeierter Mann im Netz ist jedoch wieder einmal die schier unüberwindbare Mauer zwischen den Pfosten – Manuel Neuer.

Deutschland spielte ein junges unerfahrenes italienisches Team phasenweise an die Wand und siegte letztlich mit 5:2. Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Thomas Müller sowie zweimal Timo Werner konnten sich in die Torschützenliste eintragen – in den sozialen Medien löste aber ein anderer Akteur Begeisterungsstürme aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)