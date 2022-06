Para-Schwimmer Engel verpasst weiteren WM-Titel

Paralympics-Sieger Taliso Engel hat seinen zweiten WM-Titel innerhalb von knapp 24 Stunden deutlich verpasst. Der 19 Jahre alte Schwimmer aus Leverkusen, der am Montag wie 2019 über 100 m Brust triumphiert hatte, schlug bei den Wettkämpfen auf Madeira in der Startklasse S13 über 100 m Freistil als Letzter an.