Darts, Players Championship: "Bully Boy" weiter unaufhaltsam! Michael Smith gewinnt in Niedernhausen drittes Turnier in Folge

Michael Smith feiert auf der Pro Tour seinen dritten Titel in Serie. Der Engländer triumphiert im Finale von Niedernhausen gegen einen Niederländer.

Der „Bully Boy" sicherte sich den Titel beim Players Championship 16 in Niedernhausen. Im Finale setzte er sich mit 8:6 gegen einen starken Dirk van Duijvenbode durch. Damit gewann Smith das dritte Pro-Tour-Event in Folge.

Van Duijvenbode trotzt starker Leistung geschlagen

„Aubergenius“ spielte im Finale groß auf und zauberte einen 3-Dart-Average von 107,29 Punkten ans Board. Smith war mit 105,58 zwar etwas schlechter, dennoch setzte sich der Engländer am Ende durch.

„Ich befinde mich in einer sehr guten Form und ich hoffe, dass das so weitergeht", sagte Smith, der nun 21 gewonnene Spiele bei den Players Championship Events aufweist.