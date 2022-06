Tennis-Star Jelena Dokic bewegt mit Post: "Fast aus der 26. Etage gesprungen"

Ein emotionaler Post der ehemaligen Tennis-Spielerin Jelena Dokic sorgt für großes Mitgefühl. Dabei gibt sie tiefe Einblicke in ihr Seelenleben.

„28.04.2022 - Ich bin fast von einem Balkon aus der 26. Etage gesprungen und hätte mein Leben beendet“, schreibt sie und gibt einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben: „Ich werde den Tag nie vergessen. Alles ist verschwommen. Alles ist dunkel. Kein Ton, kein Bild, nichts ergibt Sinn… nur Tränen, Traurigkeit, Depression, Angst und Schmerz.“

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( http://www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Sie erklärt, dass die vergangenen sechs Monate für sie die absolute Qual gewesen seien: „Es war ein ständiges Weinen überall. Vom Verstecken im Badezimmer bei der Arbeit, um meine Tränen wegzuwischen, damit es niemand sieht, bis zum unaufhaltsamen Weinen zu Hause in meinen vier Wänden.“

Tennis-Star Dokic: Kampf gegen Depression

Die 39-Jährige schreibt dabei offen über ihre Depressionen. Sie habe eine Botschaft für alle, die eine ähnlich schwere Zeit wie sie durchmachten: „Ihr sollt wissen: Ihr seid nicht alleine. (...) Es ist okay, das zu fühlen, was ich fühle. Es ist okay, traurig zu sein, kämpft einfach weiter und kommt zurück.“