Real-Madrid-Neuzugang Tchouaméni verrät - Mbappé wollte mich zu PSG lotsen

Camavinga und Benzema suchten Kontakt

„Es stimmt, dass ich das Glück hatte, mit Karim und Camavinga zu reden. Mit Camavinga habe ich umgehend geredet, als es die Medienberichte gab. An seinem Fall können wir sehen, wie er sich diese Saison bei der besten Mannschaft der Welt verbessert hat.

„Eduardo ist sehr froh, dass ich hier bin. Karim ist der beste Stürmer der Welt und ich habe das Glück, mit ihm in der Nationalmannschaft zu spielen. Als die Verhandlungen fortgeschritten waren, schrieb er mir und erzählte mir, wie bei Real Madrid alles läuft, dass er mir in jeder Hinsicht helfen kann.“

Tchouaménis Transfer von der AS Monaco zu Real Madrid für rund 80 Millionen Euro wurde Samstag offiziell vermeldet, am Dienstagmittag wurde der 22-Jährige schon in der spanischen Hauptstadt vorgestellt.