BBL: ALBA nach erneutem Sieg gegen Bayern vor drittem Titel in Folge

Pleite in Berlin! Hier beginnt Bayerns Titeltraum zu wackeln

Der Titelverteidiger hat auch das zweite Spiel in der Final-Serie der Basketball-Bundesliga gewonnen. Bei Bayern München siegten sie mit 71:58 (38:26) und können nun am Freitag (ab 19 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1) die dritte Meisterschaft in Folge perfekt machen.