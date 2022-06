Formel 1: "Lewis Hamilton hat Diva-Probleme" - Warum der Rekord-Weltmeister hinter Teamkollegen liegt

Mercedes-Kollege George Russell ist auch in Baku zweimal schneller als der schmerzgeplagte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Experten erklären, warum die Teamhierarchie in dieser Saison auf den Kopf gestellt ist.

Die heftigen, durch das „Bouncing“ seines Boliden verschärften Rückenprobleme des siebenmaligen Weltmeisters waren beim Grand Prix in Baku das große Thema - aber auch das sportliche Abschneiden versetzte dem Briten kleine Stiche.

Platz 7 im Qualifying, Platz 4 im Rennen: Für den erfolgsverwöhnten Hamilton entspricht das noch immer nicht den Ansprüchen. Und was wieder einmal ein zusätzlicher Hieb war: Der junge, als Star der Zukunft hoch gehandelte Teamkollege George Russell war an beiden Tagen besser und vergrößerte damit auch den ohnehin hohen Abstand im teaminternen Duell in der Gesamtwertung (99:62).