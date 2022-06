Zwangsabstieg: Ex-Meister Bordeaux muss in die dritte Liga

Der sechsmalige französische Fußball-Meister Girondins Bordeaux stürzt wegen finanzieller Probleme in die Drittklassigkeit. Nach einer wirtschaftlichen Prüfung muss der Absteiger aus der Ligue 1 in der nächsten Saison in der National, der dritthöchsten Spielklasse, antreten. Das gab der Ligaverband LFP am Dienstag bekannt.